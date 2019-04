Printsess Diana uskus, et üks tema poegadest saaks kuninga rolliga palju paremini hakkama 

Raamatu "Harry: Conversations with the Prince" autor Angela Levin kirjutas, et kuigi Williami saatus on saada kuningaks, leiab Harrys iseloomujooni, mis näitavad, et tema saaks rolliga lihtsamini hakkama. Näiteks on Harry suuteline asjadega paremini toime tulla, ta saab inimestega hästi läbi ja on üleüldse mõnusama olekuga. Printsess Diana ei arvanud, et Williamist ei saaks head kuningat, kuid kartis, milliseks koormaks see tema jaoks oleks. "William ei taha, et igat tema liigutust jälgitaks," oli Diana öelnud.