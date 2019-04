Denimtrussikud - kas sina kannaksid? 

Teksapükstes, -tagis, -seelikus ja -kleidis ei ole midagi imelikku ning enamikel naistel on need kapis olemas või siis mingil eluhetkel olnud olemas. Nüüd on aga üks moebränd astunud sammu täiesti uues suunas ja tulnud välja denimrõivaga, mida veel keegi kunagi kandnud ei ole.

Nimelt tuli Y/Projecti nimeline kaubamärk hiljuti välja ülinappide teksašortsidega, mida hakati kohe nimetama denimtrussikuteks. Tegemist on nii nappidega pükstega, et need ei kata ka parema tahtmise juures tagumikku ära ning tõele au andes meenutavad tõesti rohkem aluspükse.

Omajagu tähelepanu on saanud ka "aluspükste" hind. Nende omanikuks saamiseks peab välja käima lausa 290 eurot.