Milliseid praegusi moeröögatusi on kõige õigem hoopis second hand poodidest osta? 

Moetsükkel käib ringiratast, mis tähendab seda, et päris seninägematute asjadega tullakse välja väga harva. Pigem tuuakse tagasi moetrende, mis on juba mõned aastad tagasi ilma teinud. See tähendab aga omakorda seda, et second hand poode ei tasu moekate riiete olemasolus alahinnata ning nii mõndagi tänast moeröögatust on võimalik sama edukalt soetada just mõnest sellisest poest, kirjutab moeportaal Who What Wear.