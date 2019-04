Super! Ewert and The Two Dragons astub üles tänavusel Positivusel 

Eesti Muusikaauhinnad 2019 suurim võitja oli Ewert and The Two Dragons, kes pälvis võidu kõigis kolmes kategoorias, kus oli nomineeritud (Aasta Rockalbum, Aasta Album ja Aasta Ansambel). Bänd esitles hiljuti Eesti erinevates paikades oma värskeimat kauamängivat nimega"Hands Around the Moon" ja sel kuul jätkub tuur Euroopas.

Album “Hands Around the Moon” on saanud palju positiivset vastukaja nii fännidelt kui ka kohalikelt muusikakriitikutelt. Siim Nestor väitis Eesti Ekspressis, et “Ewert and The Two Dragons” on avaldanud karjääri parima plaadi” ning Andrei Liimets kirjeldab ERRi kultuuriportaalis, kuidas “koos "Hands Around the Mooni" muusikas oleva rahuga voogab kaasa mingi soe ja hea tunne. Eesti kultuuriruum on sel jõulukuul eriti armuline – vaatad "Eia jõule Tondikakul", kuulad Ewert and the Two Dragonsi uut plaati peale ja mõtled, et elu on päris ilus.”