TEST PAARIDELE: kui hästi sa oma kallimat tegelikult tunned?

Testi valitud küsimused kompavad erinevaid, nii häid kui ka halbu tundeid. Küsimused, mis puudutavad negatiivseid emotsioone ja hirme, on olulised, sest tugevas suhtes on inimesed valmis olema teineteise ees haavatavad. Lapseea kohta käivad küsimused on tähtsad, kuna lähedased paarid mõistavad tavaliselt, millised kogemused on teisest poolest kujundanud selle, kes ta praegu on. Muidugi ei saanud kõrvale jätta ka kergemaid, lõbusamaid küsimusi — oluline on vestelda ka positiivsetest elamustest ja tunnetest.