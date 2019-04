SUUR KEVADSUVINE STIILISPIKKER: mõõtu võtavad rattasportlased, tõelised naised, rannakutid ja džentelmenid 

Beež hiireke Vida Pres

Beež on uus hall, mis tähendab, et viiekümne halli varjundi asemel tuleb nüüd endale selga tõmmata beeži võimalikult palju erinevaid varjundeid. Kuna tegu pole just kõige kirkama värvitooniga, tuleb teha üksjagu mõttetööd, et mitte oma kõige stiilsemate outfit'idega hoopiski varju jääda.