VIDEO | Asjaarmastaja tuleproov „Eesti parima pagari“ võidutööga 

Keskpäevaks Mustamäele kultuurikööki jõudes tahtsin juba särada. Retsept oli selge. Kõik asjad olemas ja võidutöö autor lubas alguses appi tulla. Üsna kiirelt selgus, et rohkemaks ma võimeline ei ole, kui üksnes Sandra käske täitma. «Sega siit ja lisa siia,» tuli tal nii kergelt ja lihtsalt. Kuna ärevusest kiilus mõte kinni, nägin ma tohutut vaeva, et kümnest munast üheksa välja arvutada. «Kui mul külalised tulevad, võtan ka mina koogisegu pakist ja teen sellest midagi,» poetas saate võitja. See teadmine lohutas tohutult – ka Eesti esipagar läheb lihtsama vastupanu teed ja isegi mina saan tavaolukorras pakiseguga hakkama.

Omapäi köögis

Abikäsi ei antud aga igaveseks. Kui galaktikatordi biskviidiosa tegin Sandra valvsa pilgu all, siis kolme kreemiga pidin ise rinda pistma. Kuigi enne lahkumist jagas autor lahkelt näpunäiteid, läksid need ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Üritasin kuuldut salvestada, aga eesootav oli nii võõras, et mul puudus igasugune võimalus seoseid luua. Isegi biskviiti tegin elus esimest korda.

Miks peaks midagi sellist tegema, kui elus pole varem nii põhjalikult küpsetanud? Küsin vastu. Miks peab maratoni jooksma, kui iga päev kõnnid? Väljakutsed on põnevad. Kõik tahavad tunda magusat õnnestumistunnet, kui risk end ära tasub.

Võikreemililled jäävad tulevikku

Kreemitegu ei õnnestunud. Tormasin köögis ringi nagu peata kana. Polnud päris kindel, mis kuhu käib ja kui palju. Teine suur erinevus minu ja Sandra vahel on retsepti jälgimine. Tema jaoks on sõna seaduseks. Mina ei saa aru, miks 183 g tuhksuhkrut ei võiks olla 190 g? Mis maailmas sellest muutub, kui ma terve paki võid ära kasutan? Vastus sellele küsimusele eristabki asjaarmastajaid professionaalidest.

Üllatav on see, et kõige suuremat peavalu tegid želatiinilehed. «See on lollikindel lahendus,» julgustas Naistelehe köögitoimetaja Ragne Värk, kui talle abipaluvalt helistasin. Siiski sulatasin ühe želatiinilehe sooja veega näppude vahel üles ja kraanikausist alla. Vähemalt lahustus.