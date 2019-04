FOTOD | Jõle, haisev, külm ja kohutav! Õnne-Mare vaevleb trellide taga 

Marele (Anne Veesaar) määras kohus riigivarguse ja korruptsiooni eest kolm kuud ja neliteist päeva reaalset vangistust ning praeguseks on sellest vaid esimene jupikene ära kantud. Vana Tallinna vangla on aga nii jõle, haisev, külm ja kohutav, et juba praegu hakkab vaene Petersoni-proua kannatuste all murduma. On ta ju ikkagi harjunud Õnne tänava mugavustega, aga enam pole tal isegi kempsus privaatsust, paberist rääkimata. Igal sammul käsib ja kiusab Maret kongikaaslane Tatjana (Jekaterina Kordas), kes ütleb, et tema juba neid vargaks läinud poliitikuid teab, vangis näeb selliseid pidevalt.