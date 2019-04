FOTO | Mitut sõrme sina näed? Khloé Kardashian jäi taas vahele eriti piinliku pilditöötlusega

Iga vilunud Photoshopi kasutaja teab, et tuleb olla väga hoolikas, sest vastasel juhul on sul kuus varvast nagu Kourtney Kardashianil või neliteist sõrme nagu Khloél:

See pole aga sugugi esimene kord, kui Khloé sõrmi on tabanud töötlusaps. Mäletate, et tal oli aasta alguses ka rohkem kui kaks pöialt?