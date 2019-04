Eesti ainus rändav kultuurifestival Võnge avalikustas veel neli juubelifestivalil ülesastuvat artisti 

Artistinimistusse lisandus täna neli värsket nime, kelleks on BLOW (Prantsusmaa), Douglas Dare (UK), Vaiko Eplik & Eliit ja Puuluup. Varasemalt on juba välja kuulutatud Miljardid, Eugénie (Prantsusmaa), Gram-Of-Fun, Kadri Voorand & Andre Maaker, Duo Ruut, Fil Bo Riva (Itaalia), Lexsoul Dancemachine, Curly Strings, Chris Noah (Läti) ja Arno Tamm.

BLOW (Prantsusmaa)

Võrgutav elektrooniline pop-kosmos, milles on segunenud sürreaalne lüürika, unelmalaadsed helimaastikud ja teravad kitarrikäigud. Kõikidel liikmetel on rokkmuusikataust, mis seletab seda erilist sümbioosi elektroonika, popi ja tummiste rokielementide vahel. Üle 5 miljoni kuulamise Spotifys lool “Fall In Deep”ja “You Killed Me on the Moon” loo kasutus Citroëni reklaamkampaanias annavad märku nende eripärast ja kütkestavusest.