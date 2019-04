Milline on hetkel kõige vingem ehtetrend? 

Üheks selliseks trendiks on jalaketid. Pikalt areenilt kadunud olnud ehted on nüüd tagasi ning silmatorkavamad kui kunagi varem.

Kui eelnevalt olid jalaketid pigem tagasihoidlikud ning vaevumärgatavad, siis nüüd tuleks jala ümber kinnitada pigem selline ehe, mis on juba kaugelt nähtav. Eriti stiilsed on näiteks kooslused mitmest ketist, samuti ei ole sugugi imelik kanda jala ümber pärleid, teokarpe, münte või midagi muud sarnast. Seejuures tasub meeles pidada, et piirduma ei pea sugugi ühe jalaga, vaid täiesti lubatud on jalakette kanda ka mõlema jala ümber.