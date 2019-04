Briti kultusseriaali «’Allo ’Allo!» staar Richard Marner: meenuta, kuidas Vene suurvürstinna ristipojast sai Saksa ooberst 

Ooberst (kolonel) Kurt von Strohm on Nouvioni kohvikupidaja René Artois’ kõrval teleseriaali üks keskseid ja värvikamaid tegelasi. Linna komandant ehk linna valitsev kõrgeim Saksa ametiisik ei võitle niivõrd Adolf Hitleri ideede ja natslike eesmärkide eest, kuivõrd mõtleb hoopis rohkem sellele, kuidas pärast sõda mõnusasti ning lahedalt vanaduspõlve pidada. Sel eesmärgil on ooberst Kurt von Strohm kõrvale pannud ka väljamõeldud maalikunstniku Van Clompi hinnalise taiese «Langenud Madonna paljaste tissidega» («The Fallen Madonna with the Big Boobies»).