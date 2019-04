Silmaring 7 VÄÄRT SOOVITUST | Veganina reisile: mida peaks teadma? Silja Paavle , täna, 15:15 Jaga: M

PARASJAGU PEAMURDMIST: Anett on kogenud, et eriti Aasias reisides on veganina süüa soovides toidukohtades parasjagu peamurdmist. Pildil on ta Singapuri lõbustuspargis Gardens by the Bay. erakogu

Kui Euroopas on veganina reisimine üsna lihtne, siis kõikjal maailmas pole see sugugi nii. Viimased kuus kuud Aasias panid veganist Anett Jakobsoni kohapealse söögi üle üsna sageli pead murdma.