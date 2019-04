Päikeseprillimood on põhjamaisest päikesestki särtsakam 

Kui rõivamoes ruulib kohati sooneutraalsus, mis on ehk enamiku maitse jaoks isegi liiga neutraalne ja silmapaistmatu, siis päikeseprillimoes on asi hoopis vastupidi. Tagasihoidlikkus on kadunud, nagu ka mõiste „vahepealne“. See tähendab, et trendikad on eelkõige sellised päikeseprillid, mis on ülisuured ja kaunistatud kõikvõimalike lisanditega või hoopis üliväikesed, mis vaevu silmi katavad. Samuti on fookuses värvid, mis tähendab, et õige moehai ei kanna kohe kindlasti pruune ja musti raame, vaid pigem midagi värvilist, millele on paremal juhul lisatud ka värvilised klaasid.

1. Punasilmad

Kuigi üldiselt ei taheta punaste silmadega ringi käia, siis sel kevadel ja suvel võiks just seda eelistada – päikeseprillide näol. Nimelt on punase klaasiga päikeseprillid praegu trendikõvera tipus. Seejuures olgu öeldud, et punased võivad olla nii raamid, klaasid kui ka mõlemad.

1. Topshop 20 €

2. Reserved 12,99 €

2. Kissitavad kiisusilmad

Nagu öeldud, on päikeseprillid sel hooajal kohati nii tillukesed, et katavad vaevu silmi. Filmist „Matrix“ inspireeritud kassisilma kujuga prillitüüp on mõneti vastuoluline, kuna eksperdid räägivad pidevalt, et see ei ole enam moekas. Senimaani on nad aga eksinud ning kitsad raamid on tagasi juba teist hooaega. Samas tasub arvestada, et eriline investeering tulevikuks ei pruugi selliste prillide ostmine olla. Samuti tuleb tõele au andes tunnistada, et tegu on rohkem silmapaistva aksessuaariga kui silmadele kaitset pakkuvate päikeseprillidega.