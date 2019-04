AVESTA 15. aprill | See on saladuslik ja hea päev neile, kes seda kasutada oskavad 

Kui kohtad kodust väljudes täis kottide või ämbritega inimest, on see saabuva heaolu, abi ja varanduse suurendamise märk. Kui hommikul kukub miski maha või kaob, siis lased täna mingi võimaluse mööda. Parim märk on täna raha saamine, s.t. seda tuleb veelgi. Tänase ja homse päikesetõusu vahel on hea kui nägid palju unenägusid, sest need kõik on seotud varandusega. Kui nägid unes reisi või kolimist, siis ennustab see uue ettevõtmise algust. Kui nägid unes mäge, siis on saabumas edu.