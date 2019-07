TOP 8 | Printsess Diana kõige tähtsamad ilureeglid läbi aegade 

PATRICK RIVIERE / AFP / Scanpix

"Printsess Diana oli teadlik soengu ja meigi võimust ning see on miski, mida ei tohiks keegi kunagi alahinnata," on tema jumestuskunstnik Mary Greenwell öelnud. Ta oli ilus nii seest kui ka väljast ja kõik, mida ta tegi, pälvis ohtralt rahvusvahelist tähelepanu. Kuigi Dianat ülistati tema loomuliku ilu pärast, oli tal varuks ka mõned nipid. Ajakiri Marie Claire on välja toonud kaheksa ilureeglit, millest printsess alati kinni pidas.