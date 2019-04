Kihlasõrmuse valimine: mida silmas pidada? 

Ostes kvaliteetse kihlasõrmuse usaldusväärselt müüjalt, antakse kaasa ka toote tunnistus. Siinkohal ongi oluline nii müüja kui toote taustaga eelnevalt tutvuda. Ohu märgiks on kindlasti ka hind: ,,Uskumatult hea hinnaga teemantsõrmuse kivi võib olla kollane või inklusioone täis,” toob spetsialist näite. Nõlvak on läbinud tänaseks ka ise esmase astme programmi GIA gemmoloogia laboris, teel gemmoloogi (vääriskivi ekspert) kutsele.

Tasub meelde jätta, et juveelikaupluse poolt kaasa antav tunnistus ei ole sertifikaat, vaid siiski ainult kaupmehe enda kinnitus kivi omaduste kohta. Kõige kindlam on küsida teemanti puhul tunnistust kas gemmoloogilt või rahvusvaheliselt tunnustatud laboritelt: GIA, IGI jne. Seda eelkõige ka sellepärast, et lisaks looduslikele teemanditele on turul ringlemas ohtralt sünteetilisi teemante ning üha enam laboratoorselt kasvatatud teemante, mida ilma spetsiaalsete seadmete ja oskusteta on tuvastada võimatu!