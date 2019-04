VIDEO | Äge! 22-aastane noormees vallutab osava küünetehnikuna naiste südameid  

Tartust pärit Sander on küünetehniku ametit pidanud juba paar aastat. "Mul on ka ema küünetehnik ja võib-olla sealt tuli selline esimene kokkupuude. Õhtul, kui ma trenni lõpetasin, läksin emale töö juurde, et koos koju minna ja siis ma nägin, kuidas ta salongis toimetab ja klientidel küüsi värvib," meenutas noormees, kuidas tema huvi küünte vastu tärkas. "Vahepeal pani ka ise käpa külge."

Tema sõnul on kliendid ta omaks võtnud ja isegi nende sõbrannad lähevad pöördesse, kui selgub, et küünetehnikuks on olnud mees: "See on alati pigem positiivne reaktsioon ja tekitab ka endas hea tunde, et ju ma teen seda õiget asja," ütleb Sander. "Iluvaldkonnas saavad asjad ikka hoogu juurde. Inimesed on enda osas just pigem julgemad, et erinevaid asju proovida."