Liis Lemsalu pidi tervise tõttu oma dieeti muutma: olin aastaid täiesti puhas taimetoitlane, aga mingil hetkel tajusin, et mu kehal on raske olla 

"Ma olin täiesti puhas taimetoitlane umbes neli-viis aastat, aga siis mingil hetkel tajusin, et mu kehal on raske olla. Mul olid mitmed tuttavad, kes olid käinud tegemas toidutalumatuse testi ja saanud huvitavaid teadmisi oma toitumisharjumuste kohta. Mõtlesin, et lähen ka ja vaatan igaks juhuks üle," avaldas lauljanna Anne & Stiili podcastis. Tuli välja, et mitmete asjade vastu, mida ta igapäevaselt tarbib, on tal tekkinud väga suur talumatus. "Olen sellepärast pidanud dieeti veidi muutma."

Kui Liis hakkas taimetoitlaseks tervise pärast, siis näitlejanna Terje Pennie tunnistas Naistelehele antud intervjuus, et teda ajendas veganiks hakkama mure maailma pärast. "Aastaid olin taimetoitlane, nüüd olen juba aastaid vegan. Samuti mu lapsed," rääkis ta. "Maailma juhtivate ülikoolide ja ÜRO välja antud teadusartikleid lugedes sain kinnituse, et see on boonus ka inimeste tervisele," kostab ta. Lisaks on Terjele oluline hingerahu, et tema pärast ei pea keegi surema. Näitlejanna tunneb suurt rõõmu maailma tervikuna nägevate noorte üle. "Usun, et nemad võtavad ka vastutuse, et tulevastele põlvedele ei jääks meist vaid tuhk ja kannatused."