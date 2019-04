Kriitika mõjus "Troonide mängu" näitlejatarile laastavalt: mõtlesin palju enesetapule 

Dr. Phili veebisaates antud intervjuus lausus 23-aastane Sophie Turner, et võitles depressiooniga aastaid ja nooremas eas mõtles ta ka suitsiidist, kirjutab TMZ . Sophie nendib siiski, et poleks tegelikult ilmselt võimeline endalt elu võtma: "Nägin toona lihtsalt enesetapus veidrat võlu."

Selle tulemusena hakkas ta käima ka teraapias. Tänasel päeval võtab ta jätkuvalt ravimeid ja armastab end rohkem kui kunagi varem. Ta on tänulik ka oma kihlatule Joe Jonasele, kes on aidanud tal õnne leida. "Troonide mängu" viimase hooaja võtted on läbi ja Sophie kavatseb nüüd näitlemisest taanduda, et keskenduda oma vaimsele tervisele.