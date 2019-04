VEIDRAD MOERÖÖGATUSED: Liimised luksustossud ja poekotist seelik 

Liimised luksustossud

Kõige moekamad tossud on praegu sellised, mis näevad välja kulunud ja vanad. Nüüd on aga üks luksusbränd otsustanud jõleda välimusega tossumoe uuele tasemele viia. Nimelt on võimalik Pariisi päritolu, Maison Margiela butiigist osta botased, mille puhul jääb mulje, et kandja on vedelasse liimi (või muusse sellesarnasesse lögasse) astunud või on nende tegemisel midagi väga valesti läinud. Jõletossude hind seejuures on 1250 eurot. Sellise moeröögatusega saavad praegu oma välimust värskendada vaid mehed, naised peavad piirduma räpase välimusega tossudega.

maisonmargiela.com

Riidekotist seelik

Taaskasutus on moes ning seetõttu pole ilmselt häbiasi asjaolugi, et riided võivad meenutada seda, mis nad eelmises elus olid. Vähemalt jääb Inglise luksusbrändi Burberry seelikut vaadates mulje, et see on tehtud riidest poekotist, mille sangu pole keegi viitsinud ära lõigata, ja seetõttu tuleb neid nüüd ümber jala kanda. Sellise omamoodi seelikulahenduse eest tuleb välja käia 790 eurot, ning olgu öeldud, et need lähevad müügiks kiiremini kui soojad saiad. Seejuures tasub märkida ka seda, et tegu pole siiski taaskasutusega.

net-a-porter.com

Tibide matkasandaalid