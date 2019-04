IKOONESEMED MOES: Maailma kuulsaimad triiksärgid tähistavad 70. sünnipäeva 

GANT on üks neid moepoode, mis ei ütle paljudele eriti midagi, kuid moegurmaanid fännavad seda sama palju kui teismelised mõnda teatud Skandinaavia kiirmoeketti. GANT ei ole kaubamärk, kust soetada viimaseid moeröögatusi, vaid pigem on see mõeldud klassikaliste ja ajatute moeostude tegemiseks. Nii on ka Ameerika päritolu, täpsemalt Connecticutis pereärina alustanud kaubamärgi üks enimmüüdumaid riideesemeid nende triiksärk, mis nägi esimest korda ilmavalgust juba 1949. aastal. Kui tänapäeval ei tundu sellise särgi tootma hakkamine teab mis revolutsioonilise tegevusena, siis toona oli see märk muutuvast ajast. Nimelt hakati esimest korda triiksärke masstootena tegema. Varem said inimesed tellida ainult mõõdusärke, mitte lihtsalt poodi sisse jalutada ja sealt mõni minut hiljem uue särgiga lahkuda. Kuigi valikus olid ainult valged ja triibulised särgid, tõi see GANTile loodetud edu ning ettevõtte kasvas järgnevate aastate jooksul globaalselt tuntud kaubamärgiks.