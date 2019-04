Sina ise Ekspert selgitab: mis imeasi on ravipediküür? Triin Raestik , täna, 15:30 Jaga: M

Maria Suits Jalaravi stuudiost ütleb, et võrreldes tavalise pediküüriga on ravipediküür veidi põhjalikum ja rõhutatud tähelepanu pööratakse hügieenile. Ent erinevusi on veel.