Kiri toimetajalt 

Juba pärast paari esimest nädalat sain aru, et uue ajakirja nii-öelda nullist tegemine pole mingi käkitegu. Täielik leiutamine. Alates sellest, milline on silmale parim tähtede suurus, kuni selleni, milliseid värve kujunduses kasutada. Lisaks tuli nuputada rubriike, mida mujal ajakirjades veel poleks, ja leida sinna ka oma lugusid rääkivad inimesed. Õnneks läks hästi. Ja tundub, et ajakiri meeldib inimestele üha rohkem. Kuuldavasti on viimane, Merle Talvikuga number, juba paljudest poodidest otsas! Aga mina olin tookord, pärast esimese 55+ trükikotta saatmist ikka nii läbi, et lubasin endale: ma ei tee enam iial ühtki uut ajakirja.