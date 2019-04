Inimesed Eestis elav lätlanna: väljanägemise järgi pakutakse sageli, et olen mustlane – eestlased pole vist mustlasi eriti näinud Silja Paavle , täna, 17:30 Jaga: M

RAHVUS ÜLLATAB: Kui Laurat nähakse, pakutakse sageli, et ta on mustlane. «See tähendab, et eestlased pole mustlasi eriti näinud, Lätis elab neid palju,» nendib Laura, kelle Läti päritolu tekitab sageli seltskondades mõnusat elevust. Silja Paavle

Tosina aasta eest Eestisse elama asudes avastas Lätis filmikriitiku ja üritusekorraldajana tegutsenud Laura Šmideberga enda jaoks klaasikunsti. Nii hakkaski liivi juurtega lätlanna Tallinna Meistrite hoovi keldriruumis lummavaid klaashelmeid meisterdama.