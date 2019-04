Karl-Erik Taukar: eestlased pole nii altid komplimente vastu võtma 

"Üritan olla võimalikult aktiivne, aga vahel hoian ennast ka tagasi. Tunnen, et eestlased pole nii altid komplimente vastu võtma. Mõnikord teed komplimendi ära ja tunned, et inimene võttis seda hoopis halvaga," lausus Karl-Erik Naistelehele antud intervjuus. "Olgem ausad: me ei ole väga harjunud üksteist kiitma ja kui seda teha, siis mõnikord arvatakse, et see on ebasiiras. Üritan alati valida selleks sobiva hetke, kui midagi kellelegi hästi öelda. Vastasel juhul võidakse seda kuidagi valesti mõista. Loodan, et see muutub. Kuna Eesti rahvas ja ühiskond muutub kogu aeg aina vabamaks, siis arvan, et varsti räägime ka headest asjadest juba pingevabalt."