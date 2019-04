Janika Tänak: kui Ott peaks valima pere või ralli vahel, siis tean, et ta valiks pere 

“Kui Ott peaks valima pere või ralli vahel, siis tean, et ta valiks pere,” lausub rallisõitja abikaasa Janika Tänak ajakirjale Eesti Naine antud intervjuus. "Minu roll on see, et ta ei peaks seda valikut tegema."

Janika ütleb, et tippsportlase ümber peavad olema inimesed, kes teda toetavad, ja ta teeb seda heameelega: "Mul pole olnud nii suurt unistust nagu Otil, kellel on veel vähesed aastad, et maailmameistritiitlini jõuda. Ja kui ma vaatan, mis elu ma elan, siis kõik on ju väga hästi – mul on kaks ilusat tervet last ja mees, kes armastab mind!"