Aleksei Turovskit hirmutab rahulik pensionipõlv: hindan väga inglaste vanasõna, et vana veohobust ei tohi vankri eest lahti rakendada 

Marcuse ja Aleksei omavaheline koostöö sai alguse ajakirja Vikerkaar kirjutatud artiklist. «Isa on suurepärane rääkija. Kui ta jutu aga kirja paneb, pole see lihtsalt loetav. Ta palus mind appi. Ilmnes, et aja kokkuhoidmise mõttes on mõistlik, kui ma isa kuulates tema jutu üles tähendan ja käigu pealt ära toimetan,» ütleb filoloogist Marcus, kes töötab uudisteagentuuris BNS tõlkija ja toimetajana. Nüüdseks on ühiselt välja antud mitu raamatut. Kui enamasti on autorina kirjas Aleksei, siis näiteks «Teekond urust templisse» on Marcuse-Aleksei ühislooming. Nooremast pojast Mattiasest on saanud aga isa produtsent. Osati just Mattiase eestvedamisel ilmus möödunud aasta lõpul raamat «Aastaajad».