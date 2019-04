Seitse võimalust aktiivseks puhkuseks Türgis 

Puhates Türgi kuurortides, on Põhja-Küpros lennukiga kiviviske kaugusel. Seal on põnevad paigad külastamiseks Famagusta linn, Püha Barnabase klooster, ikoonide muuseum ja palju teisigi paiku. „Lisaks saate sõita laevaga, käia ujumas, külastada laevavrakkide muuseumi ning ringi jalutada. See saareosa on väga rikkaliku looduse ja ajaloolise pärandiga. Huvitav on näiteks seegi, et 1974. a. kuulutati seal välja Põhja-Küprose Türgi Vabariik,“ sõnab Kibits.