7 universaalset harjutust: leevenda peavalu joogaga 

Pöörase peavalu all kannatajad on valmis katsetama kõikvõimalikke viise, et vaid valust vabaneda. Joogastuudio Black Dog õpetaja Pille Eikner soovitab abi otsida joogaharjutustest.