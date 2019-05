Sõbrad Jaak Ahelik ja Mati Vaarmann: meid ühendavad sarnased huvid 

Mati on Mati Vaarmann (66), Muusik Seifi klahvpillimängija, keda paljud ka popdiiva Anne Veski vennana teavad. Mati ja Jaagu (59) sõprus algas 40 aastat tagasi Muusik Seifi algusaegadel. See kestab tänini, kuid on muutnud pisut oma vormi. Mehed musitseerivad endiselt koos, kuid peale selle on nende ühine hobi laias ilmas ringi rändamine.