Harjumaa mees päästab vihmausse kasvatades maailma: tulin siia oma kodu ehitama, kuid asi läks käest ära 

Et põline pealinnapoiss Jaanus (56) veetis lapsepõlves palju aega maal tädi juures ja teadis, kuidas muneb kana ning lüpstakse lehma, ei olnud tal suurlinnaelu mahajätmine kuigi keeruline. Esimest korda tegi ta seda paarkümmend aastat tagasi, kui ostis Murastesse krundi ja ehitas sõbraga sinna kahepereelamu. «Seal sain kogeda tunnet, mis tähendab, et sul pole naabreid ei ülal ega all, mida tähendab rahu ja vaikus,» räägib mees.