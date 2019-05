Inimesed Andra Teede: „Õnne 13“ sünnib võõrastesse akendesse piilumisest Helle Rudi , täna, 10:00 Jaga: M

SAGE KÜLALINE RAAMATUKOGUS: Vaatajatega kohtumas käies uurivad vaatajad alati, kas Meelis Rämmeldi tegelaskuju Taivo kaineks ka saab? Kas Laine ja Kristjan Rosenkampf-Jägerfreund saavad oma maja tagasi ning millal tekib Almale uus silmarõõm. «Joodik ei saa kunagi kaineks. Maja ka keegi tagasi ei saa ja uut kallimat praegu ei tule,» kõlab lühike vastus. Erki Pärnaku

Algul oli stsenarist Andra Teedel raske leppida tõega, et «Õnne 13» kirjutades ei jõua ta kunagi ideaalini. Osa ei lähe eetrisse seetõttu, et see on valmis, vaid seetõttu, et kell saab laupäeval 20.30.