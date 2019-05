„Vaprate ja ilusate“ megastaar Ronn Moss: vananemine tekitab minus ebamugavust 

Kui Ronn otsustas ühel päeval oma kuulsaima rolli hüljata, oli fännide šokk suur. «Inimesed arvasid, et lahkusin sarjast rahavaidluste tõttu. Tegelikult polnud see aga sugugi nii. 2012. aastal sattusime abikaasaga raskesse autoõnnetusse. Saime kõvasti viga. Võib öelda, et see «pauk» muutis mu elu täielikult. Pärast avariid tundsin, et ma lihtsalt ei saa enam selles seriaalis näidelda. Peamiselt seepärast, et mu mälu kadus. Jah, ma ei mäletanud enam midagi! See võib kõlada veidralt, aga on tõsi. Aeg-ajalt jõudsin omadega punkti, kus ma ei suutnud enam kuidagi meenutada, mida peaksin järgmise päeva stseenides ütlema või tegema,» kõneles Ronn ajakirjale Who antud intervjuus.