NAISTELEHE BEEBIJUTUD | Millised on hetke kõige trendikamad lutid? 

Murumuna Lastekaupade omanik Terje Parra rõhutab, et iga laps ei nõua lutti ja seda pole mõtet vägisi toppida. «Loomulikult, kui laps muutub rahutuks ja nutab, rahustab luti imemine ta tavaliselt maha. Teisalt, kui lapsel on kõik hästi, jääb ta viimaks vaikseks ka lutita,» leiab Terje. Lutt on hädavajalik ka põnnidele, kes aktiivselt pöialt imevad.