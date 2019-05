AVESTA 3. mai | Hoolitse loomade eest, tegele nende õpetamise ja kaitsemisega 

Kuutsükli 28.päev toob kaasa palju selgeltnägemise ja telepaatiajuhtumeid. See päev aitab läbi meditatsiooni ja palvete jõuda kõrgemate tõdedeni. Hoia emotsioonid kontrolli all, väldi silmade ülepinget ning ära vaata eredaid valgusallikaid. Soovitavad on kõik puhastavad rituaalid ja harjutused nii füüsilise keha, emotsioonide kui ka mõtete jaoks.

Kui loomad sind hellitavad, linnud istuvad õlale või näed palju loomi, siis on oodata abi ning soosingut. Kui loomad sind ründavad, siis on see märk, et sinu elutee suund on vale. Kui näed õnnetust, avariid, verd või vigastad ennast, siis on see hoiatus vigade eest, mis võivad tuua kaasa haigusi. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud segased unenäod pole tähenduslikud. Eredad ja unenäod, mida näed, täituvad väga ruttu, nädala jooksul. Kui unes sõid, jõid või nägid piima, siis on oodata õnne ja heaolu. Kui nägid unes raha, siis seda ka saad.