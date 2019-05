NAISTELEHE BEEBIJUTUD | mida tittesid kimbutavate tervisehädade puhul ette võtta?

Nahalööve

Anna beebi nahalööbest kohe arstile teada. Sageli on põhjuseks hoopis atoopiline dermatiit (esineb keskmiselt igal kolmandal lapsel). See on samuti seotud geneetilise eelsoodumusega. Atoopilist dermatiiti iseloomustab punetavate laikudega ketendav lööve, mis kõige sagedamini avaldubki lapse esimestel eluaastatel. Väga sügelev lööve on imikueas tavaliselt põskedel, aga ka kätel-jalgadel. Atoopilist dermatiiti võivad ägestada väljastpoolt igasugune keemia, mõnele lapsele valmistavad probleeme isegi mähkmed. Tegemist pole klassikalise allergiaga, vaid naha vastusega välisele ärritusele.

Võti atoopilise dermatiidi, kuid ka muude nahaprobleemide vastu võitlemisel on hea hügieen ja niisutamine. Kui muidu ei tule last iga päev kreemitada, siis atoopilise dermatiidi korral on see kohustuslik.

Nahaprobleemide vastu võitlemisel aitavad lõhna- ja säilitusaineteta baaskreemid.

Haudumus

Esimesel eluaastal on sage mure haudumus nahavoltides. Teisalt võib see probleem tekkida igas vanuses, kui on rohkelt nahavolte.

Beebidel on see lihtsalt mähkmetes olles sagedasem. Ühtlasi võivad nahka ärritada niiskus ja väljaheide. Sestap on oluline vaba õhu juurdepääsu tagamine nahale ja voltide korrapärane puhastamine. Tundliku nahaga beebidel tuleb märg mähe ka kohe kuiva vastu vahetada. Juhul, kui hügieen on laitmatu, kuid ärritatud nahale ja rohkete voltidega beebile kipub ikka haudumus tekkima, tuleks kasutada beebitalki ja muid abivahendeid, mis voldivahesid kuivana hoiavad.