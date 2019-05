AVESTA 4. mai | On kriitiline, saatanlik päev, kuid samas luuakse sel päeval ka kaitse saatanlike energiate eest 

Kuutsükli 29.päev on kriitiline, saatanlik päev, kuid samas luuakse sel päeval ka kaitse saatanlike energiate eest. Sellesse päeva koguneb kogu eelnenud kuutsükli mustus ja kui negatiivne energia on kogunenud ühtekokku, siis on teda kergem ka hävitada. Üks võimalus on selline: seisa õhtul 5-10 minutit (NB! mitte kauem) jahedas meresoolavees ja kui tunned end väga halvasti, siis võta kätte küünlajupp, mida hiljem ei tohi kustutada vaid see peab põlema lõpuni.

Väga hea, kui sajab vihma, sest see on puhastava mõjuga. Kui valad endale vedelikku peale või kukud märjale kohale, siis ennustab see leppimist, andestamist, taaskohtumist vanade sõpradega. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest täituvad nii sümboolsed kui ka reaalsed. Kui nägid unes vett, siis on oodata edu, raha ning tasu. Kui nägid unes riideid, riietusid või eriti kui panid jalanõusid jalga, siis on oodata kiiret sõitu, reisi või elumuutust paremuse poole. Kui sinu riided unes rebenesid, siis on see hoiatus rumaluste tegemise eest.