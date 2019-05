Horoskoop AVESTA 5. mai | Tänased tööd on pigem kohustused kui rõõmuga tehtavad Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Tänane päev on pühendatud õigluse jalule seadmisele, korrale ning kohustuste täitmisele. Korra ja õigluse üle valvab jumalik silm. Ära riku mingeid reegleid. Kui võtad endale kohustusi, annad lubadusi või sõlmid lepinguid, siis hoolitse selle eest, et need saaksid ka täidetud. Tänased tööd on pigem kohustused kui rõõmuga tehtavad. Oma eksimuste tunnistamine ning ülekohtu eest andeks palumine on väga tähtis, sest südametunnistus peab olema puhas.