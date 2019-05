AVESTA 6. mai | Ela tänases päevas ja lahenda jooksvaid küsimusi 

Kui sinu peale langeb linnusulg, siis on oodata edu materiaalsetes asjades. Kui leiad palju metallesemeid ja eriti, kui need on sarnased, siis ennustab see ootamatut õnne. Kõik tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud head ning meeldivad unenäod võivad täituda viimse täpsuseni või vastupidi. Kuid ka ebameeldivad unenäod võivad täituda. Hea unenägu tähendab pettust, sest sind tahetakse millessegi meelitada. Kui unes lendasid, siis ületad raskused.