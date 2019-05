AVESTA 7. mai | Tänane päev on pühendatud küllusele, õitsengule ja heategevusele 

Kell 6.47 algav kuutsükli 4.päev soosib meditatsiooni, palvete lugemist ja mantrate laulmist. Kõik see aitab meil püsida valguse teel ning leevendada karmalist taaka. Kui sul on mõni sassis lõnga või nööripundar, siis haruta see ettevaatlikult lahti ja keri kenasti kerasse. Selle tegevuse ajal mõtle, et harutad lahti oma sassis elu ja igale sõlmpunktile anna mõne probleemi tähendus.

Hea märk, kui sa kuidagi ärgata ei tahtnud, sest see näitab, et sinu südametunnistus on puhas. Kui leiad väikese metalleseme, siis ennustab see õnne, edu, armastust. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tõesed vaid siis kui saabuval öösel on pilves ja sombune ilm. Siis täituvad need ruttu, 1-2 päeva jooksul. Kui nägid unes piima või piimatooteid, siis ennustab see varanduse kindlustamist. Kui nägid unes riideid, siis on oodata heaolu ja õnne