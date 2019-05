Horoskoop AVESTA 8. mai | Tegele oma juurtega ja uuri sugupuud Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Tänane päev on pühendatud esivanematele, kelle hinged avalduvad läbi looduse ja loodusvaimude – taimede, lindude ja loomade. Tegele oma juurtega ja uuri oma sugupuud. Vaata esivanemate pilte ja mõtle, kas ja mida neil sulle öelda on. Võimalik, et vastused leiad loodusest, kui neid vaid lugeda oskad. Pühenda see päev oma kodule, perele ja perekondlikele traditsioonidele, kuid mitte lõbustustele. Ära anna lubadusi ega tee tulevikuplaane.