NUNNU VIDEO | Gerli Padari tütar avaldab arvamust: kas paremini laulab ema Gerli või onu Tanel?

Tiina Kõrtsini

Täna õhtul lahutab meelt järjekordne Märt Avandi ja Ott Sepa juhtitud koguperesaade "Suure tähe väike täht", kus seekord on üheks külaliseks laulja Gerli Padar koos oma noorema tütre Camillaga. TV3 uuris Gerlilt, kuidas on tütarde sünd teda inimesena muutnud ja selgus ka, kes on Camilla meelest parem laulja – kas onu Tanel või ema Gerli? Vaata armsat videotklippi!