Need on Meghan Markle'i lemmikbotased! 

See, et tossud on jätkuvalt eriti populaarsed moejalanõud, ei tule ilmselt enam kellelegi üllatusena. Kes aga tahab oma tossukollektsiooni lisada mõne sellise mudeli, mida igaühel ei ole, tasub vaadata Sussexi hertsoginna kingakappi.

Nimelt on hertsoginnal väidetavalt üks eriti lemmik tossubränd, mille botased on seejuures vägagi loodussõbralikud. Tegemist on Veja nimelise kaubamärgiga, mille tooted on valmistatud veganmaterjalidest ja on seetõttu täiesti keskkonnasõbralikud. Seejuures väärib märkimist, et tossude hindki on suhteliselt inimsõbralik. Nimelt võib nende omanikuks saada 85 euro eest.