Tema on maailma kõige vanem stiiliikoon! 

Silmapaistev stiil on tal endameelest aga hoopis seetõttu, et ta improviseerib palju ning teda pole kunagi huvitanud, mida teised inimesed ta välimusest arvavad. Samuti ei tasu arvata, et vanaproua käib ringi ainult hirmkallites disainerrõivastes. Hoopis vastupidi. Iris on öelnud, et ta ei kanna kunagi pealaest jalatallani ülikalleid hilpe, vaid paljud tema riided on pärit taaskasutuspoodidest ja kirbuturgudelt. Seejuures ei leia ta, et ehted peavad olema ainult väärismetallidest ja seetõttu väga kallid. Moeka välimuse tagavad ka kõige odavamad plast-või puitehted.