Hipide lemmikmuster on sel suvel suur hitt!  

Üpriski üllatuslikult on läheneva suve suurimaks hitiks batikamuster. Moeeksperdid muidugi kinnitavad, et hipiajastu batikamuster oli palju vabameelsem kui praegune moehitt. Nimelt väidavad nad, et batikamuster 2019. aastal on veidi vaoshoitum ja täiskasvanulikum. Tõsi, tavainimene seda vahet näha ei pruugi.

Põhjusi, miks batikamuster on tagasi ning seejuures on võimalik hipilikke riideid osta mitte ainult kiirmoekettidest, vaid ka luksusbrändide butiikidest ning maksta nende eest seejuures veel ka tuhandeid eurosid on mitmeid.

Üheks põhjuseks peetakse asjaolu, et kogu maailmas on keerulised ajad ning batikamuster seisab vabaduse ja lootuse eest. Viimasel ajal nõuavad kõik oma õigusi taga ning vähemused katsuvad ennast kuuldavaks teha, kuid tulevik on siiski paljude jaoks ebaselge. Kuna ka batikatehnika on ettearvamatu, siis usutaksegi, et see sobitub praegusesse aega kõige paremini. Loomulikult ei keela see kanda seda aga ka neil, kes tahavad lihtsalt endas peituva lillelapse välja lasta või loodavad hoopis kõrgeid stiilipunkte saada, ilma et nad seejuures mõnda sõnumit tahaksid oma riietega kuuldavaks teha.