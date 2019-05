Liisi Koikson: tahaksin kõiki värskeid emasid kallistada ja öelda, et sa oled lihtsalt nii tubli! 

“Tahaksin öelda, et tean, kui raske sul on ja kui kurnatud oled," lausub Liisi ajakirjale Pere ja Kodu antud intervjuus. "Aga sa ikka tulid õue, kuigi pole nädal aega duši alla saanud. Emadel võiks olla kooskäimise koht, kus saaks kurta ja vajaduse korral nutta ja kõike jagada. Et keegi ei jääks oma kurnatuses üksi."