SAHINAD: prints Harry ja hertsoginna Meghan otsivad Ameerikasse kodu? Naisteleht.ee , täna, 12:47

POOL / Reuters / Scanpix

Prints Harry ja hertsoginna on hetkel hõivatud lapseootusega, ent paar on jõudnud teha juba plaane ka tulevikuks. On räägitud, et nad kolivad kolmeks aastaks Aafrikasse, kuid värskeima info kohaselt on variandiks ka Ameerika.