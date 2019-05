SOS Lasteküla patroon Kristi Kallas: lapsevanema headus ei sõltu vaesusest või rikkusest 

„Viimasel ajal on Eestis laste vaesusest palju juttu. Üha enam lapsevanemaid on laste kasvatamisega hädas ja ei saa sellega hakkama ning me peame neid põhjuseid otsima sügavamalt ühiskonnakorralduse muutustest. Kõige olulisemaks teguriks laste kasvatamisel on aeg, see aeg mille vanem lapsega koos veedab. Seesama aeg on aga täna defitsiidiks kujunenud. Kui vanematel aega pole, siis võtab üha enam lapsi teised samaealised ja vanemad lapsed enda eeskujuks. Kõige halvem, mis juhtuda saab, on see, kui eeskujude väärtushinnangud on väärastunud ja valed – see lõpeb kodus konfliktiga,“ sõnas Kallas.