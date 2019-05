Endine armastatud telediktor Merle Randma-Aru: mõni pole siiani aru saanud, et ekraanilt ära olen 

Merle oli Eesti Televisiooni diktor aastatel 1981–1999. Asjaolu, et ta siiani tänaval ära tuntakse, kuulub samuti peaaegu et müstika valdkonda. Kakskümmend aastat muudavad vahel inimest ju põhjapanevalt, kuid Merlele, kahe lapse emale ja neljakordsele vanaemale, pole aeg justkui jälgi jätnud. Naine ei eita – see on ju meeldiv, et ta vanemal põlvkonnal endiselt meeles on, kuigi jah, eestlaste loomuses on tuntud inimest pigem eemalt vaadelda kui tervitama tulla.